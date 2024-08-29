Gençlik ve Spor Bakanlığı oyuncu yetiştiriyor: Yıldızlar Okulu Projesi ile Türk kültürü canlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yıldızlar Okulu Projesi, sinema ve dizi sektörüne milli ve manevi değerlere karşı hassasiyet bilinci oluşmuş genç oyuncular kazandırmayı hedefliyor. Projeyle oyuncu adaylarına kamera önü oyunculuk eğitimi verilecek ve kariyer planlamalarına rehberlik edilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dizi ve filmlerin Türk kültürü üzerinde oluşturduğu erozyon tehdidine karşı, önlem amacıyla hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü, medya ve iletişim uzmanı Can Çağatay Yetik üstleniyor.

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