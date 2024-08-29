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Deniz'kızı' Neslihan! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

3 aylık hamile olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül doğum öncesi son yaz tatilinde görüntülendi. Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Atagül’ün bir kızı olacak.

Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Deniz’kızı’ Neslihan! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

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Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti rol aldıkları "Fatih Harbiye" dizisinde tanışmış ve dizide yaşadıkları aşk gerçek olmuştu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. Yaşadıkları aşkla sık sık gündeme gelen ünlü çift hakkında bebek bekledikleri iddiası ortaya atılmıştı. Hamile iddialarından sonra Atagül sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı.


Bir süredir bebek bekleyen Neslihan Atagül, Kuşadası tatilinde görüntülendi. Karnı burnunda son yaz tatilini geçiren Atagül, güneşin tadını çıkardı. Oyuncuya yeğenleri de eşlik etti. Güzel oyuncu, bulunduğu kumsalda köpeğiyle oyunlar oynayıp, keyifli zaman geçirdi. Öte yandan ünlü çiftin, bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bir kızı olacak. Ünlü çift, yaklaşık 6 ay sonra kızlarını kucaklarına alacak.

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