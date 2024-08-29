Acun Ilıcalı, hem iş hayatıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. 2018'de Şeyma Subaşı'ndan boşanan Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile büyük aşk yaşıyor. Genç sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olan Ilıcalı, 4. kez nikah masasına oturuyor. Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.

Muhabir Online'ın haberine göre düğün bir anda İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'na taşındı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.

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