Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkiliden plajda samimi anlar

İLİŞKİ BELGELENDİ! Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili, geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili, şimdi de Bodrum tatiline çıktı.

Aşk iddiaları doğrulandı

Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.