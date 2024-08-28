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Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkiliden plajda samimi anlar

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar, Bodrum tatilinde birlikte görüntülendi. İkilinin plajdaki samimi anları, aşk ateşini de yakmış oldu.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 07:05 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 07:07
Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar aşkı belgelendi! İkiliden plajda samimi anlar

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel, yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya fenomeni Danla BilicSosyal medya fenomeni Danla Bilic

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı.

Sosyal medya fenomeni Danla BilicSosyal medya fenomeni Danla Bilic

Görüntülerin ardından Bilic ve Alemdar hakkında da aşk iddiaları konuşulmaya başlandı.

Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan AlemdarDanla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar

İLİŞKİ BELGELENDİ!
Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili, geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili, şimdi de Bodrum tatiline çıktı.

Aşk iddiaları doğrulandıAşk iddiaları doğrulandı

Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.

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