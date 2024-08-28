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Pınar Altuğ serin sularda vitamin depoladı! Yağmur Atacan'ın aldığı kilolar dikkat çekti!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve bir arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de tatiline devam ediyor. Altuğ'un eşi Atacan'ın ise aldığı kilolar nedeniyle şortunun belinden düşmek üzere olduğu görüldü.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Pınar Altuğ serin sularda vitamin depoladı! Yağmur Atacan’ın aldığı kilolar dikkat çekti!

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Tatil sezonunun büyük bir kısmını Çeşme'de geçiren Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve bir arkadaşlarıyla birlikte denizde koyu muhabbete daldı. Alaçatı'daki bir beachte görüntülenen ünlü çiftin bitmeyen sohbetlerinin içeriği bilinmese de keyifli oldukları yüzlerinden belli oluyordu. Atacan'ın aldığı kilolar nedeniyle deniz şortunun belinden düşmek üzere olması da dikkat çeken başka bir ayrıntıydı.

VİTAMİN DEPOLADI!
Uzayan konuşmaların ortasında ilk önce Yağmur Bey kendini serin sulara bırakırken kendisini kıskanan eşi Pınar Hanım da 10 dakika sonra aynı şekilde sulara kendini teslim etti. Yazın son günlerinin tadını çıkarmaya çalışan Altuğ, sık sık yüzünü güneşe dönerek D vitamini depolamaya çalıştı.

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