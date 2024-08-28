Özcan Deniz’den samar! Kız kardeşi Yurda Güler ile birbirine girdiler!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özcan Deniz'de yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile geçtiğimiz gün birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini duyurdu. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki gösterdi. Kız kardeşi Yurda Güler, Samar Dadgar'a ateş püskürmüştü.

BOMBAYI PATLATTI!

Güler, "İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim" demişti. Güler'in bu sözlerinin ardından kız kardeşine "Akşamı bekle" diyerek gözdağı veren Deniz, yeni bir açıklama yaptı ve bombayı patlattı. Deniz, "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor" diyerek tehdit etti.