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Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile ikinci baharında! Yüzünde güller açıyor

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, yeni sevgilisi Güçlü Mete ile aşklarına doludizgin devam ediyor. Düvenci, muhabirlerin evlilik sorularına ise bakın ne yanıt verdi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile ikinci baharında! Yüzünde güller açıyor

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Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaşadıkları sorunları aşamayarak 2023 yılında boşanmıştı. Ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın nedeni ise Şakrak'ın ihaneti olduğu ileri sürülmüştü. İddialardan ve yaşananlardan yaklaşık bir yıl sonra Düvenci, Güçlü Mete'yle aşkını ilan etmişti.

MEST OLDU!
Önceki gün bir bankanın etkinliğine katılan Düvenci ve Mete, uyumlu halleriyle dikkat çekti. Liseli aşıklar gibi oldukları gözlemlenen ünlü çiftten Güçlü Mete'nin ilişkileri üzerine sözleri Ceyda Düvenci'yi mutlu etti. Mete, "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum şu anda" ifadelerini kullanınca Düvenci mest oldu. Bir muhabirin, "Araya düğün sıkışır mı?" sözlerine kahkaha atan oyuncu, "Ay artık arkadaşlar, kolay gelsin" dedi.

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