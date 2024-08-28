PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı akşamı ATV’de başlıyor | Gürkan Uygun karaktere büründü!

“Bir Gece Masalı”, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile 3 Eylül Salı akşamı ATV’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı akşamı ATV’de başlıyor | Gürkan Uygun karaktere büründü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, "Bir Gece Masalı"nda Kürşat karakteriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Gürkan Uygun, yeni projesini ve rolünü anlattı. Denizli'nin zenginlerinden, iş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan Kürşat karakteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Uygun, şunları söyledi: Kürşat bulunduğu yer itibariyle tam olgunlaşamamış, gücü önemsemiş ve tercih etmiş. O nedenle birçok duyguyu kaçırmış ailesine zaafları olan bir karakter...


"Bir Gece Masalı", etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile 3 Eylül Salı akşamı ATV'de.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys’a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendi
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Öğrenciye barınma rehberi! Ev kiralarken bunlara dikkat edin! Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? En yüksek kira ücreti hangi ilde?
Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
SON DAKİKA