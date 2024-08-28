ATV'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, "Bir Gece Masalı"nda Kürşat karakteriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Gürkan Uygun, yeni projesini ve rolünü anlattı. Denizli'nin zenginlerinden, iş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan Kürşat karakteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Uygun, şunları söyledi: Kürşat bulunduğu yer itibariyle tam olgunlaşamamış, gücü önemsemiş ve tercih etmiş. O nedenle birçok duyguyu kaçırmış ailesine zaafları olan bir karakter...



"Bir Gece Masalı", etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile 3 Eylül Salı akşamı ATV'de.