"I like to move it" adlı şarkısı ile bundan 30 yıl önce tüm dünyayı kasıp kavuran Mad Stuntman, 29 Ağustos'ta Marmaris'e geliyor. Şarkıcı, Kuşadası'nda yer alan bir otelde sahne alacak. "30. Yıl Remixler" turnesinin ilk show'unu muhteşem bir ekiple Lucky's Club'ta gerçekleştirecek olan Mad Stuntman'a, Drummer Jay muhteşem bir davul ile eşlik edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN