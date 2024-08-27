Esra Akpınar, Bülent Şakrak ile ayrılık haberlerinin ardından paylaşımlarına hız verdi!

Sekiz aydır birlikte olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'ın, ayrıldığı haberleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılmıştı. Şakrak ve Akpınar, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. Ancak, ayrılık iddialarının ardından çift, kısa süre içinde tekrardan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

YATAKTA POZLAR!

Ancak iddialara dair herhangi bir paylaşımda bulunmadılar. Akpınar ise son olarak sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşarak dikkat çekti. Yatakta sere serpe poz veren ünlü isim "Bana bak şeymişim ben Barbara Palvin" dedi. Akpınar'a beğeni yağdı.