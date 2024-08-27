Meriç Aral ve Serkan Keskin nikah masasına oturuyor!

Meriç Aral, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşları ile birlikte oturan Aral, çıkışta gazetecilerin de sorularına yanıt verdi. Oyuncu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serkan Keskin ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Evlilik ile ilgili sık sık gündeme gelen Meriç Aral ve Serkan Keskin, düğün tarihini de sık sık erteliyordu. Aral, "Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor arıyor beni 'yine ertelenmiş' diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı" diyerek güldü.

HER ANNE İYİDİR!

Aral, "Hemen anne olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Kısmet bu ya... Hemen bir şey diyemem. İnşallah kendime yakışır bir anne olurum. Çok zor bir soru bu... Her anne iyi bir annedir." ifadelerini kullandı.