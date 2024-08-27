Denizde romantizm: Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç birbirlerini öpmeye doyamadı!

Rol aldığı dizideki karakteriyle bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile birlikte Çeşme'de romantik görüntüler sergiledi. Alaçatı'da bir beache giden oyuncu çift, denize girerken aşk dolu halleriyle beğeni topladı. Suda ilerlerken eşine arkadan sarılan ve sırtına birkaç kez öpücük konduran Ceren Hanım, baş başa geçirdikleri zamanın tadını doyasıya çıkardı. Her ikisi de güneş gözlükleriyle suya giren ve görüntüleriyle gizli ajanları andıran Karakoç çifti, İstanbul'daki dizi çekimleri öncesi iyice dinlenip enerji depoladı.

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