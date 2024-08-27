Aile arasında sular durulmuyor! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Gürler’den, Samar Dadgar hakkında olay sözler!

Özcan Deniz menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü sanatçı, paylaşımlar yaparak aile üyelerine rest çekti. Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.

"TASVİP ETMEDİK"

Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den geldi. Gürler yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu. "İşin aslı şudur ki; Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim... ifadelerini kullandı.

'KENDİ ÇİZGİSİNDE DEĞİL'

Sinirlerine hakim olamayan Özcan Deniz'in kardeşi, adeta verdi veriştirdi. Gürler, sözlerin devamında, "Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!" dedi.