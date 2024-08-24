Şevval Şahin yüksek enerjisi ile dikkat çekti

Podyumların aranan yüzlerinden olan güzel model Şevval Şahin, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel model, alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşınca sempatik halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce el sallayıp alışverişine devam eden güzel model, tüm mağazaları tek tek gezip yazlık alışveriş yaptı. Neşeli, sempatik ve enerjik halleriyle dikkat çeken başarı modelin, güzelliği ve spor AVM tarzı ise gözlerden kaçmadı.

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