Devrim Özkan ile Lucas Torreira arasında ikinci devre mi?

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti. Özkan ile Torreira'dan güzel haber geldi. Ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi. Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takip etmesi ise barışma iddialarını kuvvetlendirdi.

"O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.