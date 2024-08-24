Demet Özdemir Almanya’daki Justin Timberlake konserinde baş döndürdü!

Birçok reyting rekoru kıran yapımda yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, her yaptığıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi stres atan Özdemir, son olarak Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Justin Timberlake konserine gitti. Ünlü oyuncu konserden peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünlü isim, fotoğraflarını 16.3 milyon takipçili Instagram hesabından 'Letzte nacht' (Dün gece) notuyla paylaştı. Beyaz bir crop ile birleşik kırmızı saten büstiyer giyen Özdemir, kombinini ise kot pantolonuyla tamamladı.

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