SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Cansu Dere'yi utandıran aşk sorusu! ''Mecburiyetim yok''

Uzun süredir hayatına kimseyi almayan güzel oyuncu Cansu Dere, neden yalnızlığı tercih ettiği sorulunca utandı. Dere, erkekte zekaya önem verdiğini dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Cansu Dere’yi utandıran aşk sorusu! ’’Mecburiyetim yok’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cansu Dere, önceki gün Levent'teki bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecileri görünce şaşıran Dere, muhabirler ile sohbet etti. Oyuncu, "Benim pek bir sezonum yok açıkçası... Biz zamanlama olarak belirsiz zamanlarsa çalıştığımız için... Bu yaz buralardaydım. Dünyanın her tarafında deniz ve güneş var. Ben boş anlarımda değerlendiriyorum" dedi.

AŞK SORUSU UTANDIRDI!
Uzun süredir yalnız olan ve sık sık yalnızlığı ile mutlu olduğunu dile getiren Dere, muhabirlerin "Neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?" sorusu karşısında, "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" dedi. Muhabirlerin 'Sizi etkilemenin bir yolu var mı?' sorusuna ise Dere, "Bilmiyorum, ama zekâ hepimiz için önemlidir. Kaç yaşındayız böyle sorulunca utanıyor insan" diyerek güldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Sahibi Paris gezisinin sponsoru mu?
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Türk Telekom
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
Bu işin Trabzon’u da var! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
İsrail askerlerinden Tulkerim’de evi kurşunlanan Filistinli’ye şok yanıt: Evin güzeldi ama, üzgünüz
Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
SON DAKİKA