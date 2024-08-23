Cansu Dere’yi utandıran aşk sorusu! ’’Mecburiyetim yok’’

Cansu Dere, önceki gün Levent'teki bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecileri görünce şaşıran Dere, muhabirler ile sohbet etti. Oyuncu, "Benim pek bir sezonum yok açıkçası... Biz zamanlama olarak belirsiz zamanlarsa çalıştığımız için... Bu yaz buralardaydım. Dünyanın her tarafında deniz ve güneş var. Ben boş anlarımda değerlendiriyorum" dedi.

AŞK SORUSU UTANDIRDI!

Uzun süredir yalnız olan ve sık sık yalnızlığı ile mutlu olduğunu dile getiren Dere, muhabirlerin "Neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?" sorusu karşısında, "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" dedi. Muhabirlerin 'Sizi etkilemenin bir yolu var mı?' sorusuna ise Dere, "Bilmiyorum, ama zekâ hepimiz için önemlidir. Kaç yaşındayız böyle sorulunca utanıyor insan" diyerek güldü.