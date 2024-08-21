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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeniden evleniyor! Aşk yeniden alevlendi!

17 yıllık evlilikleri kısa süre önce biten Okan Buruk ve Nihan Akkuş’tan yeni haber var. İddialara göre ikili barıştı ve yeniden evlenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeniden evleniyor! Aşk yeniden alevlendi!

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan geçtiğimiz Şubat ayında sürpriz şekilde boşanmıştı. 17 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve şu sıralar Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı. Eski eşiyle samimi halleri dikkat çeken Buruk hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Okan Buruk'un 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden evleneceği iddia edildi.

SESSİZ KALMIŞTI!
Öte yandan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti. İddialar sorulunca sessiz kalan ve gülümseyen Okan Buruk, konuyla ilgili tek kelime etmemişti.

BARIŞMA SİNYALİ!
Nihan Akkuş, boşanınca sosyal medya hesaplarından Okan Buruk'la olan fotoğraflarını silmişti. Yakın zamanda ayrılan çift, tekrardan aile fotoğrafı verdi.

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