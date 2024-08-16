İngiliz manken Naomi Campbell Bodrum’da! Koruması görüntüyü engelledi

Dünyaca ünlü İngiliz manken Naomi Campbell Türkbükü'nde görüntülendi. Zodyak bottan indiği sırada görüntülediğini fark eden dünyaca ünlü manken, gerisin geriye dönüp zodyak bota binmek istedi. Sonrasında çaresiz kalan Campbell, Türkbükü'nde bulunan bir sandaletçiye girerek sandalet denedi. İndirimli ürünleri tercih eden Naomi, 10 tane sandalet aldı. Daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Koruması gazetecilerin önünü kapatarak görüntü almasını engelledi. Ersin AL

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