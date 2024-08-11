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Sarp Akkaya ile Sinem Akkaya çocukla çocuk oldu!

Ünlü oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Akkaya çifti, çocukları Kaan ile adeta çocuk oldular. Kaan'ın suyun içinde sağa sola savurup eğlenmesi Akkaya çiftinin keyfine keyif kattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Sarp Akkaya ile Sinem Akkaya çocukla çocuk oldu!

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Çeşme'de tatilde olan Sarp Akkaya ile Sinem Akkaya çifti, oğulları Kaan ile birlikte mutlu bir aile tablosu sergiledi. Çiftlikköy'deki bir beache giden Akkaya ailesi, denizde oldukça eğlenceli bir zaman geçirdi. Annelik içgüdüsüyle hareket eden ve gözlerini 3 yaşındaki oğlunun üzerinden ayırmayan Sinem Hanım, Kaan'ı suyun içinde sağa sola savurup eğlenmesini sağlarken bir an bile yorgunluk belirtisi göstermedi.

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Oğluyla aynı renk şort giyen Sarp baba ise uyumlu görünümüyle hayli sevimliydi. Ailedeki bir diğer uyum ise Akkaya çiftinin sırtlarındaki kanat figürlü dövmeleriydi.

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