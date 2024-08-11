Bergüzar Korel’in babası ve annesi ile eşi Halit Ergenç aynı dizide!

Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girmişti. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, ailesine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, annesi Hülya Darcan, merhum babası Tanju Korel ve eşi Halit Ergenç'in yer aldığı yıllar öncesine ait bir kareyi yayınladı.

DUYGUSAL KARE!

Korel, takipçileriyle "Zeybek Ateşi" adlı diziden bir sahne paylaştı. Dizide Halit Ergenç, Tanju Korel ve Hülya Darcan rol alıyordu. Ünlü oyuncu, annesi, babası ve eşi Halit Ergenç'in aynı sahneyi paylaşmasıyla ilgili duygularını da dile getirdi. Korel, paylaşımına "Annem, babam ve Halit aynı sahnede. Sene 2001 sanırım. Birbirlerine sarılırken şu günü nereden bileceklerdi. Hayat..." yorumunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.