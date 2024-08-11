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İstanbul kahkahaya doyacak! Doğu Demirkol, Kaan Sekban, Mesut Süre ve daha fazlası!

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da yaz kahkahalarla devam ediyor. Doğu Demirkol, Kaan Sekban ve daha fazlası eşsiz performansları ile sahnede olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
İstanbul kahkahaya doyacak! Doğu Demirkol, Kaan Sekban, Mesut Süre ve daha fazlası!

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İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da yaz kahkahalarla devam ediyor. 12 Ağustos'ta gösterileri ve yer aldığı projelerle son döneme damga vuran Doğu Demirkol, 19 Ağustos'ta beyaz yakalı hayata veda eden ve kendi gösterileriyle dikkat çeken Kaan Sekban, 21 Ağustos'ta Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat'ın benzersiz sahne performanslarıyla Meksika Açmazı ve 28 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla 100 binlerce takipçiye ulaşan Tahsin Hasoğlu Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

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