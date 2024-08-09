PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Merve Dizdar'ın Bodrum'da eşiyle romantik anları kameralara yansıdı

Güzel oyuncu Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile Çeşme’ye gitti. İkili birbirinden romantik pozlar verdi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Merve Dizdar’ın Bodrum’da eşiyle romantik anları kameralara yansıdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merve Dizdar, 2018'de Gürhan Altundaşar ile evlendi. Ancak bu evliliği 3 yıl sonra bitti. Bu sırada Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Dizdar, kariyerindeki başarı ile dikkat çekti. Ancak Dizdar'ın bir süredir Cihan Ayger ile birlikte olduğu öğrenildi. Ve ikili 2 ay önce evlendi. Güzel oyuncu eşi Cihan Ayger ile Çeşme'de objektiflere yakalandı. Balayı tatilinden döndükten sonra ilk kez görüntülenen çiçeği burnunda çift, Alaçatı'daki bir beachte denize girdi. Her fırsatta eşine sarılan ve öpmelere doyamayan Ayger, aşkını ulu orta göstermekten çekinmedi. Mutluluğu yüzünden okunan Dizdar ise eşinin sarılmalarını karşılıksız bırakmadı. Suyun içinde kaldıkları süre boyunca öpüşüp koklaşan, romantik anlar sergileyen çift, şezlonga gidene kadar kumrular gibi birbirlerini bırakmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu?
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Türk Telekom
Fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı buldu: BES emekliliğinin 10 avantajı! Kimler, nasıl yararlanacak?
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Türkiye Paris’te 5. madalyasını kazandı! Hatice Akbaş Paris’ten gümüş ile dönüyor
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
İran İsrail’i tehdit etti katilin avukatı ABD CENTCOM Komutanı Kurilla’yı Tel Aviv’e gönderdi! İşte PKK/YPG’nin en çok sevdiği isim Erik Kurilla ve kirli geçmişi
Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi
TikTok’ta yeni rezalet! Hem başörtülü hem yarı çıplak! Ozlemmm08 hesabıyla müstehcen canlı yayın | TikTok kapatılacak mı?
Muş’ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü’ne giren 5 kişi boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı...
SON DAKİKA