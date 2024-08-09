Merve Dizdar’ın Bodrum’da eşiyle romantik anları kameralara yansıdı

Merve Dizdar, 2018'de Gürhan Altundaşar ile evlendi. Ancak bu evliliği 3 yıl sonra bitti. Bu sırada Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Dizdar, kariyerindeki başarı ile dikkat çekti. Ancak Dizdar'ın bir süredir Cihan Ayger ile birlikte olduğu öğrenildi. Ve ikili 2 ay önce evlendi. Güzel oyuncu eşi Cihan Ayger ile Çeşme'de objektiflere yakalandı. Balayı tatilinden döndükten sonra ilk kez görüntülenen çiçeği burnunda çift, Alaçatı'daki bir beachte denize girdi. Her fırsatta eşine sarılan ve öpmelere doyamayan Ayger, aşkını ulu orta göstermekten çekinmedi. Mutluluğu yüzünden okunan Dizdar ise eşinin sarılmalarını karşılıksız bırakmadı. Suyun içinde kaldıkları süre boyunca öpüşüp koklaşan, romantik anlar sergileyen çift, şezlonga gidene kadar kumrular gibi birbirlerini bırakmadı.

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