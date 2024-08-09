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Ürdün Kraliyet Ailesi'nin tatildeki adresi Bodrum Türkbükü oldu!

Bodrum, milyarderlerin akınına uğradı. Ürdün Kraliyet Ailesi’nden Prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra’ad, Türkbükü’ndeki lüks otelde denizin ve güneşin tadını çıkardı...

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Ürdün Kraliyet Ailesi’nin tatildeki adresi Bodrum Türkbükü oldu!

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Ege'nin incisi Bodrum, yabancıları çekti. Ürdün Kraliyet Ailesi'nden Prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Ra'ad, tatil için Türkbükü'ne gitti. Önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde denize giren kraliyet çifti, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Prenses Dana Firas ve Prens Firas bin Ra'ad, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Çift, keyifli anları ve sıcak yaklaşımlarıyla göz doldurdu. Tatil boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken kraliyet çifti, Bodrum'un eşsiz güzellikleri karşısında adeta büyülendi. Bodrum'daki tatillerini huzur ve keyif içinde geçiren Ürdün'ün kraliyet çifti, çevredeki tatilciler ve yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Prens ve prensesin bu ziyaretleri, Bodrum'un dünya çapında bir kez daha adından söz ettirmesine vesile oldu. Kraliyet çiftinin Bodrum'daki tatilleri, hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı hem de bölge turizmine olumlu bir katkı sağladı. Tatil fotoğrafları ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden çiftin Bodrum'daki maceraları, merakla takip edilmeye devam ediyor.

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