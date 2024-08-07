Tuba Büyüküstün’ün o sözleri çok konuşuldu | Rıza Kocaoğlu’ndan yorum geldi!

Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen Zeytin Ağacı galasındaki görüntüleri uzun süre magazin gündeminde yer etmişti. Galada Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölmesi sosyal medyada tepki çekmişti.



"BİRAZ ŞAKALAŞTIK"

Galadaki bu görüntülerden sonra ikiliden ses seda çıkmamıştı. Ancak o gerginlik hakkındaki ilk açıklama Zeytin Ağacı dizisindeki rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu'ndan geldi. Kocaoğlu, "Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada biraz şakalaştık. Seda da Tuba da birbirini çok seviyorlar. Asla yazıldığı gibi bir durum yok. Biz kardeşiz" dedi.