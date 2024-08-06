Hande Yener: Şampiyon belli ve ikinci kim

Hande Yener, önceki akşam Yenikapı'da sahne aldı. Sahne şovlarından bahseden Yener, "Kıyafetim deri ama gerçek deri değil. Terlemem diye düşünüyorum ama ne giysem sırılsıklam oluyorum sahnede zaten... Her sahne sonrası 1-2 kilo vermiş oluyorum. Sahnede 24. yılım... Bu yıl yine en çok konser yapan sanatçı olarak şampiyon belli ve ikinci kim diyorum" şeklinde konuşarak güldü. Hande Yener, tekrardan barıştığı dostu Demet Akalın hakkında, "Demet'i seviyorum. O ergenlik dönemimiz bitti." diyerek kahkaha attı.

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