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Harbiye Açıkhava’da Yıldız Tilbe'ye büyük ilgi

Harbiye Açıkhava’da ikinci konserini veren Yıldız Tilbe’nin hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Biletler günler öncesinden tükendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Harbiye Açıkhava’da Yıldız Tilbe’ye büyük ilgi

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Yıldız Tilbe, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bu yaz ikinci konserini verdi. Açıkhava Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşen gecenin biletleri günler öncesinden tükenmişti. Kapı açılış saatinden çok önce gelen Yıldız Tilbe'nin hayranları uzun bir kuyruk oluşturdu. İzdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı.

Konserinde 2 ayrı kıyafet giyen Tilbe, 2 saat aralıksız şarkı söyledi. Dünden bugüne hit olmuş sevilen parçalarını seslendiren şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Yıldız Tilbe yoğun ilginin yaşandığı konserden zaferle çıktı. Tüm biletlerin tükenmesinden dolayı rakiplerine de açık ara fark atmış oldu.

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