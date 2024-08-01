Hande Doğandemir’in yüzü bir türlü gülmüyor!

Ekranların güzel yüzü Hande Doğandemir, dizi ve filmlerdeki başarısını bir türlü özel hayatına yansıtamayan isimler arasında yer alıyor. Doğandemir, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeni bir birliktelik yaşadığı mesajı vermişti. Ünlü oyuncu, kalp şeklinde bir kek fotoğrafına, "Geldi benimki" notunu düşmüştü. Doğandemir, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıklamasa da o kişinin 2010'de Şebnem Bozoklu ile evlenip 2016'da ayrıldığı mimar Emre İzer olduğu öğrenilmişti.

TADI KAÇTI!

Doğandemir'in Emre İzer'le olan ilişkisi başlangıçta umut verici görünse de, çiftin aradıkları uyumu yakalayamadıkları anlaşıldı. Bütün aşklarının tatlı başladığını söyleyen Doğandemir, bir süre sonra bu aşkların tadının kaçtığını itiraf etti. Aşktan yana yüzü gülmeyen Doğandemir, geçmişte de "Artık aşka mantık penceresinden bakıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Aşk hayatında çok şanssız olduğunu her fırsatta dile getiren Doğandemir, iddialara göre bu konuda profesyonel destek almaya bile başlamış.

Doğandemir, en uzun ilişkisini şimdilerde İdil Fırat'la olan Mert Fırat ile yaşamıştı.

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