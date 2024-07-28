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Aydan Şener'in yeni kitabı "Kadına Dair" raflardaki yerini aldı: Gücünüzün farkına varın

Aydan Şener'in yeni çıkan kitabı "Kadına Dair", Şener'in sevenleriyle buluştu. Aydan Şener, şöyleşide bir araya geldiği hayranlarına kadınların sahip olabileceği en kıymetli farkındalığın "özdeğer" olduğunu ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Aydan Şener’in yeni kitabı Kadına Dair raflardaki yerini aldı: Gücünüzün farkına varın

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Aydan Şener'in yakın zamanda raflarda yerini alan nehir söyleşi kitabı "Kadına Dair" okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Aydan Şener söyleşide, kadınların kendi hayatları hakkında karar alabilmesinin, güçlü yönlerinin ve toplumdaki yerinin önemine vurgu yapıyor. Şener, kadınların sahip olabileceği en kıymetli farkındalığın "özdeğer" olduğunu belirterek, bu konuya, başrolünü oynadığı Çalıkuşu dizisinden bir alıntıyla değiniyor: "Bana hak etmediğim şekilde davranan herkesle kafamda vedalaşıp bir daha bana ulaşamayacakları yerlerde bıraktım". Kadınların her daim ayağa kalkmaya, sıfırdan başlamaya gücü olduğunu belirten Şener, "İnsanların birden fazla kez beni kırmasına izin vermem" sözleriyle kendi tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor.

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