Aydan Şener'in yeni kitabı "Kadına Dair" raflardaki yerini aldı: Gücünüzün farkına varın

Aydan Şener'in yakın zamanda raflarda yerini alan nehir söyleşi kitabı "Kadına Dair" okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Aydan Şener söyleşide, kadınların kendi hayatları hakkında karar alabilmesinin, güçlü yönlerinin ve toplumdaki yerinin önemine vurgu yapıyor. Şener, kadınların sahip olabileceği en kıymetli farkındalığın "özdeğer" olduğunu belirterek, bu konuya, başrolünü oynadığı Çalıkuşu dizisinden bir alıntıyla değiniyor: "Bana hak etmediğim şekilde davranan herkesle kafamda vedalaşıp bir daha bana ulaşamayacakları yerlerde bıraktım". Kadınların her daim ayağa kalkmaya, sıfırdan başlamaya gücü olduğunu belirten Şener, "İnsanların birden fazla kez beni kırmasına izin vermem" sözleriyle kendi tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor.

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