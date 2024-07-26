Ünlü şarkıcı İzel Çeliköz’den Hakan Verbiç ile Çeşme tatiline net yanıt: Gelecekte de olmayacağız

Aşk yaşadığı konuşulan genç müzisyen Hakan Verbiç ile bir süredir Çeşme'den tatil yapan İzel Çeliköz, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama ile hakkında çıkan iddiaya son noktayı koydu. İzel, "Hakan Verbiç ile sevgili olduğumuz yönündeki haberler doğru değil. Olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaşlığımızı da etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiçbir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bi kapansın" ifadesini kullandı.

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