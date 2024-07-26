Tuğba Özay’a vatanseverlik eleştirisi: Türkler’in Yunanistan’a gidip tatil yaptığını görünce içim acıyor

Kuşadası'ndaki sahne programından sonra milli atlet Nagihan Karadere ile birlikte Çeşme'ye gelen Tuğba Özay, eski meslektaşı ve arkadaşı Şenol İpek'in Alaçatı'daki restoranına konuk oldu. Yemeği için restoranda buluşarak "Esnafı teftişe geldik" esprisini yaptı. Geçtiğimiz yıl 6 şubatta yaşanan Güneydoğu depremi sonrası üçü birlikte orada görev aldıklarını belirten Tuğba Özay, "Arkadaşımız her şeyin güzelini hak ediyor. Biz de ona destek olmak için bu gece mekana geldik. Çeşme'yi biraz dolaştık ancak eski yoğunluğunu göremedik. Bu sezon Türkler'in Yunanistan'a gidip tatil yaptığını görünce içim acıyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN