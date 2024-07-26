Şarkıcı Karsu, Harbiye’yi şenlendirdi, evlilik sorularına cevap verdi! ’Ben hiç istemiyordum ama...’

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser öncesi röportaj veren Karsu, "Evet çok heyecanlıyım yeni aranjmanlar yapıldı. Bu akşam sevenlerimi mutlu edeceğim konser istedim. Harbiye'de yavaş yavaş hazırlanıyorum albüm yapmak için vakit olmadı. Depremden dolayı 5 yıl sonra yeni müzikler yapmak inanılmaz bir duygu" dedi. Gazetecilerin "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusu üzerine Karsu, "Nişan şahane geçti ben hiç istemiyordum. Annem ben çocukken hep söylerdi 'Kızım düğünü nasıl istersen yap ama kınayı mutlaka yapacağız' derdi. Yaptık çok da güzel oldu. Ben beğendim piknik yaptık" cevabını verdi.

Karsu'yu dinlemeye gelen Elçin Sangu da şıklığıyla göz kamaştırdı.