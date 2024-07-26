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Boğaz'da yıldızlar geçidi! İpek Filiz Yazıcı, Burcu Özberk, Özge Ulusoy...

Biribirinden güzel ünlü isimler, bir markanın lasmanına katıldı. Güzellikleriyle göz kamaştırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Boğaz’da yıldızlar geçidi! İpek Filiz Yazıcı, Burcu Özberk, Özge Ulusoy...

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Vaselıne markası önceki gece Karaköy'deki Peninsula Otel'de lansman gerçekleştirdi. Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı gecenin marka yüzü İpek Filiz Yazıcı, gazeteciler ile sohbet etti. Yazıcı, "Benim çok severek kullandığım bir marka ve harika bir ürün. Ben bir kaç haftadır deneyimliyorum." dedi. Yaz ayını bol bol değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, "Ben gidip geliyorum sürekli tatillere. Çeşme'ye gidip geldim en son. Ufuk'un da konserleri devam ediyor. Gidip geliyor ya da ben gidip geliyorum. Buluşamama durumumuz oluyor ve buluştuğumuz zaman da özlem gideriyoruz. Ben geçen biraz tek bir tatile gittim ona biraz bozuldu. Sen de tek git diyorum ama gitmedi. Her şey çok güzel şu an." dedi. Oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında ise, "Yok anne olmayı yakın zamanda düşünmüyorum. Şimdilik böyle bir düşüncemiz yok." diyerek güldü.

OYUNCULUKTA ADETA TABULARI YOK!
Geceye katılan bir diğer isim de Burcu Özberk'ti. Oyuncu, tatilden tatile gezerken menajeri zoru ile İstanbul'a geldiğini söyleyerek, "Yeğenimle biliyorsunuz bir video da paylaştım. Beraberdik, onunla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Menajerim şimdi çağırdı İstanbul'a o yüzden geldim" diye konuştu.

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