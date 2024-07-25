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Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk Trabzon'da! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın memleketi Trabzon’a gitti. Güzel oyuncu, el öptü çay topladı. Basma etek giydi. Ahıra da girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk Trabzon’da! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

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33 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerine 'Yer Gök Aşk' dizisiyle başlamıştı. Oyunculuktan modelliğe geçen Pamuk, 2011 yılında düzenlenen" Miss Turkey" yarışmasında Türkiye güzeli seçilmişti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yurt dışında dünyaevine girmişti. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, nikahtan sonra soluğu Trabzon'da aldı.

"EN KIYMETLİLERİM"
Bir dönem Trabzonspor'un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti. Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon Çaykara'dan pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Yusuf Yazıcı ise aile pozunu "En kıymetlilerim" notuyla paylaştı. Çiftin sosyal medya paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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