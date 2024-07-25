Neslihan Atagül yıldızlarla aynı programa konuk oldu!

Neslihan Atagül, dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan Anas Bukhash'ın sunduğu ABTalks'a konuk oldu. Anne babasının çalıştığı için yalnız büyüdüğünü ve bu durumun ona çok şey kattığını söyleyen Atagül, yalnızlıkta içindeki cılız sesi daha net duyduğunu ve bu sayede çok gözlem yapan ve heyecanlanacak yeni şeyler arayan bir çocuk olarak büyüdüğünü belirtti. Kendini keşfinde en büyük katkıyı sağlayan özelliğinin bu olduğunu vurguladı.

"KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEM"

Bukhash'ın, Atagül'ün kendisi ile ilgili gurur duyduğu bir anı paylaşmasını istemesi üzerine güzel oyuncu, "Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum. Ben bir karar alırım ve o kararın arkasında durmayı tercih ederim. Kendime bir hedef belirlerim ve o hedefe giderken de çaba sarf ederim. Kimse veya hiçbir şey motivasyonumu bozamaz" ifadelerini kullandı.