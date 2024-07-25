Evrim Alasya gözyaşlarını tutamadı!

Evrim Alasya, geçtiğimiz gün Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Alasya bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü isim, "Bilmiyorum neden böyle oldum... O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" diye konuştu. Aydın ise ünlü ismin bu haline üzülüp 'yakın dönemde bir şey mi yaşadın?' diye sordu. Evrim Alasya ise 'Yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum" diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlara ise sosyal medyada yorum yağdı. Evrim Alasya'ya, "Çok doğal kadın" ve "İzlerken ağlayacaktım" gibi yorumlar yapıldı.