Demet Şener kuyumcu mağazası çıkışı kameralara yakalandı

Demet Şener, önceki gün Etiler'de kuyumcu mağazası çıkışı görüntülendi. Şener, bir arkadaşının düğünü için altın aldığını söyledi. Ömer'in İstanbul'da olduğunu belirten Şener, "25 Ağustos'ta Madrid'e gidecek. Bu yaz her şeyim Ömer'e bağlı oldu. Ben, Ömer ve İrem tatile gitmiştik. Tolga ile Bodrum tatil yapmıştık. Şimdi İrem'le bir tatil yapabilirim" dedi.

PARİS YOLCULARI!

Ege tarafının pahalı olmasına Şener, "Artık her yet pahalı... Ama gitmeden önce planlı programlı oluyorum. İrem ve Ömer'le Paris'e gideceğiz. Daha önceden ne kadar harcama yapacağımızı planladık" diye konuştu.