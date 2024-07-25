Ayrılık haberleri çıkmıştı: İrem Sak ve Furkan Korkmaz objektiflere takıldı

Basketbolcu Furkan Korkmaz ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan İrem Sak'ın, sevgilisinden ayrıldığı haberleri çıkmıştı. Yaz başında yolları ayırdıkları konuşulan çift, hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Dönem dönem evlilik haberleri çıkan Sak ve Korkmaz çifti, ayrılığı fazla dayanamadı. Amerika'da basketbol hayatını sürdüren Korkmaz, geçtiğiniz günlerde Türkiye'ye geldi. Magazin basını tarafından da birbirlerine çok yakıştırılan Sak ve Korkmaz önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı.

EVLİLİK BİLMECESİ!

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı. Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. İrem Sak ve Furkan Korkmaz samimi ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmazken, çiftin tekrar nikah hazırlıklarına başladığı da konuşuluyor.