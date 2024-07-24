Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ikizleri 6 aylık oldu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve uzun süre aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Ünlü çiftin ikiz bebekleri, geçtiğimiz ocak ayında dünyaya gelmişti. Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Şefkatli, son olarak 6 aylık olan oğullarının son hallerini takipçileriyle paylaştı. Yasemin Şefkatli, paylaşımına "6'ncı ay... Sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun" ifadelerini not düştü. Oğlu, gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna da Şefkatli'nin paylaşımına "Kuzularım, nefeslerim." yorumunu yaparak dikkat çekti.

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