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Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya’yı yere göğe sığdıramadı!

Mert Demir’in annesi Gülgün Demir, müstakbel gelini Serenay Sarıkaya’yı yere göğe sığdıramadı. Sarıkaya için “Çok sıcakkanlı cici bir kız” diyen anne, “Onlar mutlu ben de mutluyum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Mert Demir’in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya’yı yere göğe sığdıramadı!

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Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oldukça mutluydu. Önce oğlunun kariyerinin iki günlük olmadığını, 12 senenin emeğini izlediğini söyleyen anne, müstakbel gelini hakkında da konuştu. Sarıkaya için "Çok sıcakkanlı cici bir kız" diyen anne, "Onlar mutlu ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİYİ ONAYLIYORUM'
Gülgün Demir, bu kadarla da kalmadı. Serenay Sarıkaya'yla daha önce de görüştüklerini söyleyen anne, tüm alçakgönüllülüğü ile "İkisi birlikte mutlu bana söz yok" dedi. Ardından evlilik soruları için de "Bunları bana sormayın, o onların bileceği iş, ben ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" dedi.

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