İnsanlık sınıfta kaldı! Akın Akınözü’nün acı gününde 3 yıllık rol arkadaşı Ebru Şahin ne cenazeye katıldı ne de taziye mesajı yayınladı

Akın Akınözü, geçtiğimiz gün bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti. Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı. Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi. Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etti. Erçel'in ince hareketi hem büyük takdir toplamış hem de anne kaybının acısının büyüklüğünü bir kez daha tokat gibi yüzümüze vurmuştu.

YORUMLARI SİLDİ

Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan ve gündeme oturan cenazede tüm gözler üç sezon boyunca Hercai dizisinde Akın Akınözü'yle birlikte rol alan partneri Ebru Şahin'i aradı.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve hatta gerilimin arşa çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Böyle bir günde Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması, katılamasa bile bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamaması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Üstelik Ebru Şahin, Akın Akınözü'yle ilgili gelen yorumların hepsini de hesabından tek tek sildi.