Pelin Akil güneşe doyamadı

Bu yazın başında boşanacakları yönünde haberler çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, Çeşme'de çocuklarıyla birlikte tatil yapıyor. Çiftlikköy'deki bir beachte objektiflere takılan Pelin Hanım, bayan arkadaşıyla birlikte uzun süre denizde kalıp sohbet ederken, bir yandan da gözlerini kapatarak güneş enerjisi topladı. Daha sonra kumsaldaki koltuğa oturup güneşlenmeye burada devam eden güzel oyuncunun yanına eşi Anıl Altan geldi. Kısa bir süre ayakta sohbet eden Altan, sonrasında şezlonga geri döndü. Pelin Akil ise yeterince güneşlenmenin adından ikizlerinden birisiyle denizde vakit geçirdi.

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