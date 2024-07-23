Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün arasında sular durulmuyor: Demet Akalın da Büyüküstün’e acımadı!

Tartışmanın epey yükseldiği noktada devreye giren Demet Akalın da Büyüküstün'e hiç acımadı. Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Büyüküstün hakkındaki "Dizide de çok donuk soğuk mimiksiz biri... Sanırım gerçek hayatta daha da itici ve gıcık biri görüldüğü üzere..." sözlerine "İmzamı atıyorum aynen" yazdı.