Hülya Avşar Meryem Uzerli’ye sorduğu evlilik sorusu ile topa tutulmuştu! Avşar ilk kez konuştu

Hülya Avşar önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Meryem Uzerli'yi konuk alması ve evlilik sorusu ile gündeme gelmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Avşar, "O olayda günah keçisi ben oldum. Halbuki yayından önce soruları Meryem'e vermiştim. Yayından sonra da 'istemediğin bir yer var mı?' diye sordum. 'Hayır, hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip bana teşekkür etti. Benim hiçbir suçum yok" şeklinde konuştu.

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