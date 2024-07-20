Eş’siz acı! | İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal 7 yıl sonra içini döktü!

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetmiş ve yere kafasını vurduktan sonra beyin kanaması geçirmişti. Usta şarkıcı, hastanede verdiği 30 günlük savaşın sonunda vefat ederek sevenlerini üzmüştü. Bir YouTube programına konuk olan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı. O günü anlatırken gözleri dolan Filiz Erkal, "Akşam 9'da çıktı bir daha gelemedi. Beni en çok üzen 2.5 saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı. Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi..." ifadelerinde bulundu.

"İNANMADIM"

Sözlerine devam eden Filiz Erkal, şunları söyledi: "Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince... Hastanede bir kere gördüm bir daha görmedim. Doktorlarla görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim. Bize hep 'para pul önemli değil onlar gelir geçer ben size çok güzel bir miras bırakacağım' demişti. Doğru demiş 12 günlükken babası ölen kızım Elif Su bile babasını çok iyi tanıyor ve çok seviyor. Bizi her gören İbrahim'in nasıl iyi bir insan olduğunu nasıl sevdiklerini anlatıyor. Bu bizi çok gururlandırıyor. 7 sene geçti hala gönüllerde."