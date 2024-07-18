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İhanet 'Nara'ları! İcardi'den ayrılan Wanda Nara L-Gante ile görüntülendi

Günlerce konuşulan ve konuşulmaya da devam eden Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ayrılığına Nara bir açıklama daha getirdi. Nara'ya L-Gante ile görüntüleri soruldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
İhanet ’Nara’ları! İcardi’den ayrılan Wanda Nara L-Gante ile görüntülendi

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılacaklarını dile getirmiş ve 'Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Nara ve Icardi'nin arasına üçüncü kişilerin girdiği söylenmişti. Wanda Nara'nın bir zamanlar Icardi'nin kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile bir gece kulübünde birlikte görüntülendiği iddia edilmişti.

"O BENİM ARKADAŞIM"

Daha önce çıkan haberlere rağmen boşanmalarıyla ilgili çıkan ihanet iddialarını yalanlayıp "üçüncü şahıslar yok" diyen Wanda Nara, kendisine yöneltilen bir soruya daha yanıtsız kalamadı. L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığı sorulan Nara, "Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, çok fazla yalan söylendi, o benim arkadaşım. Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz" diyerek iddiaları sonuna kadar yalanladı.

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