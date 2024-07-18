Aşk bodrum’da yaşanıyor! Burak Sergen ve Gizem Sağban’dan Jet-Ski şov!

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile geçtiğimiz ay dünyaevine girmişti. Çiftin düğünü, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilmişti. Düğünün ardından hemen balayına çıkan çift, adeta tatile doymadı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün tatil yaptıkları Bodrum'daki otelin iskelesinde boy gösterdi. Denize giren ve oldukça mutlu görünen çift, resmen düşman çatlattı. Jet-Ski'ye de binen Sergen ve Sağban, bu yazı tatilde geçireceklerinin sinyalini de verdi.



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