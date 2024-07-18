59. Yaşını göbek atarak kutladı: Yıldız Tilbe’ye hediye 5’i bir yerde

Her salı Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Yıldız Tilbe'ye mekanın şov ekibi tarafından 59. yaş günü kutlaması yapıldı. Sahnede şarkı söylediği sırada bir anda gerçekleşen yaş günü töreni, ünlü sanatçıyı hem çok şaşırttı hem de mutlu etti. Gecede mekanın sahibi Şehmus Şerbetçi'nin eşi İlknur Şerbetçi de doğum günü hediyesi olarak Tilbe'ye 5'i bir yerde altın kolye hediye etti. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarının önünde yaşadığı sürprizle keyiflenen Tilbe, pastasını kestikten sonra güzel göbek attı.

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