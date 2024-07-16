Mutlu olmayı baş’ardık! Bensu Soral ve Hakan Baş’tan çocuk sorusuna yanıt!

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti. Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Baş çifti, geçtiğimiz yılı Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Soral, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin 'bebek' sorularına, "Biz de çocuk istiyoruz ama kısmet, neden olmasın" yanıtını vermişti.

Yaşadıkları olumsuzlukları arkalarında bırakan çift, Semih Kaya ve Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı. Soral ve Baş, arkadaşlarıyla iskelede uzun süre sohbet etti. Soral, eşi ve arkadaşlarının aksine gün boyunca şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Beyaz bir eteğin üzerine siyah bikini üstü giymeyi tercih ettiği görülen Bensu Soral, bir ara sıcaktan bunalınca duşta saçlarını yıkayarak serinledi. Baş çiftinin mutlu halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Evren ABDULLAHOĞLU