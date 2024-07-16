Kıpkırmızı sahne! Ajda Pekkan Çeşme’yi salladı!

Ajda Pekkan, hafta sonu Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Bu yazın ilk Çeşme konserini gerçekleştiren Pekkan'ı binlerce kişi izledi. Sahneye çıkan sanatçıya her zamanki gibi 4 güzel dansçı eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü modacı Neslihan Yargıcı, eski oyunculardan Sinem Güven, Pekkan'ın yakın arkadaşı olan gösteri dünyasının sevilen ismi Besim Kazado ve İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Funda Arkas da vardı.



Dinleyicilerinin karşısına kıpkırmızı bir kostüm ve gösterişli takılarla çıkan sanatçı, dans ekibiyle birlikte renkli görüntülere imza attı. Pekkan, "Konserleri bitirince sabaha kadar uyumuyorum. O adrenalin bambaşka bir şey... Şarkı söylerken bağırmaktan sonunda oğlan çocuğu gibi oldu sesim. Ama çok keyif alıyorum sizlerle birlikte olmaktan. Bu kadar kişiyi karşımda görünce, şu heyecanımı bir türlü bastıramıyorum" açıklamasını yaptı.